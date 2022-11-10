Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України.
Як повідомляє OE24, заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.
Влада Австрії вважає важливою допомогу Україні і має намір збільшити свій внесок у підтримку, зазначив він.
"Таким чином, ми висловлюємо нашу солідарність із населенням та робимо стійкий внесок у стабільність у Європі", - пояснив Бруннер.
Відповідну заяву австрійський міністр зробив у рамках зустрічі з головою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.
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