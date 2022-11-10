Ворог обстріляв з РСЗВ Нікопольський район [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі 10 листопада обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни влучили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.
У місті пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправку, газопровід та лінії електропередач.
Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах - без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки та електромережі.
по темі
Окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область
Внаслідок ракетного удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС, загинуло дві людини
Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України
Франція найближчим часом поставить Україні шість 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. До цього Франція поставила Україні 18 таких самохідних гаубиць
Тимчасовий захист у ЄС для українців продовжили до березня 2024 року.