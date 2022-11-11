На правому березі Дніпра на Херсонщині залишаються близько 20 тисяч окупантів [ Редагувати ]
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Більшість російських військових, дислокованих на правому березі Дніпра на Херсонщині, все ще залишаються там. Загалом їх налічується близько 20 тисяч осіб.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький для The Guardian.
За його словами, спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.
Як розповів Скібіцький, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня. Але вони збудували лінію оборони навколо Херсона, і "час покаже", чи захочуть вони обороняти місто.
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