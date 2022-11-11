Ворог під час відступу намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

При цьому російські загарбники і далі грабують населені пункти.

Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив мешканцям будь-які переміщення населеним пунктом та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів.

У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та інші елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення.

У середу Сили оборони звільнили: Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенко, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне.

Повідомляється, що наступальні дії на Херсонському напрямі продовжуються. У Генштабі пообіцяли "з міркувань безпеки операції", офіційно оприлюднити результати військових дій з часом.

Також минулої доби, 10 листопада, Збройні сили відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Дослідне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка.

Ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та приміщенням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.