В окупованій Луганській області загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Про це повідомляється у Telegram Луганської ОВА.

Крім того, продовжується мобілізація медперсоналу.

Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого "міністерства охорони здоров’я", працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування.

Як окупанти будуть заміщувати "вакантні посади" в лікарнях, поки невідомо.

Але вже знайшли рішення освітяни. Так, у Біловодській громаді на посаду директора Новоолександрівської середньої школи призначено чоловіка з Новосибірська. Ближче достойних не знайшлося.

Окупанти вимагають держслужбовців писати заяви на відмову від українського громадянства, тобто, "загубити" паспорт вже не вийде.

Тим часом продовжує дивувати окупаційна влада Лисичанська. Спочатку в місті влаштували майже свято із приводу роздачі 14 кубометрів дров. А на цьому тижні там розпочалася видача вугілля соціально-незахищеним верствам населення, що має пічне опалення та потребує вугілля.

Втім, всього в резерві є близько 70 тонн вугілля, яке доставлять адресно, тож "якщо розраховувати на всю зиму, вистачить цього хат на тридцять, а то й менше".