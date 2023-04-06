путін звільнив командувача угрупуванням "Схід" Мурадова за провали під Вугледаром - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Командувача російським угрупуванням "Схід" Рустама Мурадова, скоріш за все, звільнили через провали під Вугледаром. Про це повідомляє у своєму щоденному зведенні Міноборони Великої Британії.
Генерал-лейтенант Мурадов очолив Східний військовий округ у лютому 2023 року. Після цього угрупування "Схід" під його командуванням зазнало надзвичайно тяжких втрат, особливо під час невдалого наступу на Вугледар.
На даний момент Мурадов - найбільш високопоставлений воєначальник, звільнений у 2023 році. У Міноборони Британії вважають, що на російських генералів чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених путіним цілей на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що чотирьох з п'яти російських генералів, які командували вторгненням в Україну, звільнено.
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