Командувача російським угрупуванням "Схід" Рустама Мурадова, скоріш за все, звільнили через провали під Вугледаром. Про це повідомляє у своєму щоденному зведенні Міноборони Великої Британії.

Генерал-лейтенант Мурадов очолив Східний військовий округ у лютому 2023 року. Після цього угрупування "Схід" під його командуванням зазнало надзвичайно тяжких втрат, особливо під час невдалого наступу на Вугледар.

На даний момент Мурадов - найбільш високопоставлений воєначальник, звільнений у 2023 році. У Міноборони Британії вважають, що на російських генералів чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених путіним цілей на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що чотирьох з п'яти російських генералів, які командували вторгненням в Україну, звільнено.