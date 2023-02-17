У росії призначили нових командувачів військовими округами [ Редагувати ]
Міноборони росії повідомило, що командувачем Східного військового округу призначено генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Відомство також повідомило про такі призначення:
- Генерал-лейтенант Андрій Мордвічев призначений командувачем військ Центрального військового округу;
- Генерал-лейтенант Євген Нікіфоров призначений командувачем військ Західного військового округу;
- Генерал-полковника Сергія Кузовлєва призначено командувачем військ Південного військового округу.
Сергій Кузовлєв, Євген Нікіфоров, Рустам Мурадов
Раніше повідомлялося, що чотирьох з п'яти російських генералів, які командували вторгненням в Україну, звільнено.
по темі
Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратили майже 130 літаків. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у щоденному огляді ситуації в Україні. У збройних сил рф станом на лютий 2023 року залишається майже 1500 бойових літаків з екіпажами
Пентагон повідомив про надання двом компаніям державних контрактів на $522 млн для виробництва снарядів 155 мм для Збройних сил України. Виробництвом займуться компанії Northrop Grumman Systems Corp. та Global Military Products Inc. Очікується, що поставки розпочнуться у березні.
Сухопутні сили рф виснажені, тому кремль у рамках нового наступу може зробити ставку на авіацію. У НАТО вважають, що росія готується розпочати повітряну кампанію, задіявши майже 80% своєї військової авіації, і спробує вивести з ладу протиповітряну оборону України
Він зазначив, що попри це росія не змогла зібрати такої сили, щоб "пробити" оборону України
На території полігону Кадамовський російської федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс