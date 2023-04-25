У Дніпрі медики витягнули кулю та уламки потиличної кістки з мозку військового [ Редагувати ]
Дніпровські медики провели операцію військовому, під час якої з його головного мозку витягли кількасантиметрову кулю та уламки потиличної кістки.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Під час операції, за допомогою нейрохірургічного мікроскопа медики вилучили металеві уламки з речовини головного мозку.
Заступник медичного директора Олександр Толубаєв розповів, що військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій.
Протягом доби його доставили до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова.
"Складність операції в тому, що якщо металеві уламки вражають судини, то може бути масивна кровотеча й людина може загинути. Також, якщо ці фрагменти залишити в речовині головного мозку, можуть бути ускладнення, які потребуватимуть тривалого лікування", – розповів Олександр Толубаєв, пише "УП".
Як зазначають в МОЗ, військовослужбовець на ім'я Руслан проживав у Харківській області на відстані 5 км від кордону з росією.
Після окупації селища російськими військовими, чоловік добровольцем приєднався до лав ЗСУ.
10 квітня 2023 року він отримав поранення в голову.
по темі
Благодійний фонд Вадима Столара разом зі своїм засновником з перших днів масштабного вторгнення системно допомагає Збройним Силам України у межах проєкту "++ для ЗСУ", і робитиме це до нашої Перемоги
Небайдужі переказали родині захисника чималу суму. Йдеться про майже мільйон гривень. Утім, мати бійця не взяла звідти жодної копійки. Все перерахувала на закупівлю сучасних дронів для підрозділу сина. Про це розкаже воєнкор Ігор Левенок.
Тривали позиційні бої також на Бахмутському, Вугледарському, Марʼїнському напрямках та в районі Кремінної-Сватового. Докладніше розкаже Євген Соломін.
На гарячих точках Донеччини росіяни зосередили свої основні атаки. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Українські військові дають ворогу гідну відсіч. Неабияк у цьому допомагають оператори американських переносних ракетних комплексів "Джавелін".
У Ростові-на-Дону надійшла на розгляд кримінальна справа щодо п'яти громадян європейських країн, які потрапили в полон до окупантів