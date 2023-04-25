Дніпровські медики провели операцію військовому, під час якої з його головного мозку витягли кількасантиметрову кулю та уламки потиличної кістки.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Під час операції, за допомогою нейрохірургічного мікроскопа медики вилучили металеві уламки з речовини головного мозку.

Заступник медичного директора Олександр Толубаєв розповів, що військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій.

Протягом доби його доставили до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова.

"Складність операції в тому, що якщо металеві уламки вражають судини, то може бути масивна кровотеча й людина може загинути. Також, якщо ці фрагменти залишити в речовині головного мозку, можуть бути ускладнення, які потребуватимуть тривалого лікування", – розповів Олександр Толубаєв, пише "УП".

Як зазначають в МОЗ, військовослужбовець на ім'я Руслан проживав у Харківській області на відстані 5 км від кордону з росією.

Після окупації селища російськими військовими, чоловік добровольцем приєднався до лав ЗСУ.

10 квітня 2023 року він отримав поранення в голову.