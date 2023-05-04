Окупанти обстріляли Нікополь: є поранений та руйнування [ Редагувати ]
Вночі, 4 травня, росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще - газогiн та лiнiя електропередач. Постраждав 32-рiчний чоловiк, вiн знаходиться у лiкарнi.
"Є руйнування й на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили", - написав він.
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