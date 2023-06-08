Третій день катастрофи на Херсонщині: скількох людей евакуювали та якої допомоги вони потребують [ Редагувати ]
Як сьогодні минув третій день від катастрофи на Херсонщині, скількох людей евакуювали, куди і якої першочергово допомоги вони потребують? Розкаже докладніше Марина Михайловська.
Приватний сектор - у воді по самісінькі дахи, дорожні знаки ледь видніються, а вулицями снують човни. Після підриву росіянами каховської дамби - це нова реальність для херсонців. Пані Валентина згадує, як все починалося 6 червня.
Валентина Пашковська - жителька Херсона:
Озеро в мене перед балконом, я стала дивитися: де наче біла хвиля. Озеро біле. Але воно ж ніколи біле не ставало. Я зрозуміла, що це йде вода.
Зараз жінка, як і ще сотні людей, в евакуаційному центрі. Всіх їх привезли у безпечне місце, коли почалося підтоплення.
Людмила Веретенічєва - жителька Херсона:
Дуже злякалися, страшно було. Великі хлопці вели особисто мене під руки, несли сумки. Велике їм спасибі!
Ті частини Херсона, що найближче до Дніпра, та знаходяться в низині, почали затоплюватися за лічені години після підриву росіянами дамби. Допомогти херсонцям з'їхалися волонтери з різних куточків України.
Олександр – волонтер:
Там залишилися іще тварини. Їх треба вивозити рятувати. Де вони, точно не знаємо, але вони є. Всі в незрозумілому стані. Тварини гинуть, ми всіх не встигаємо рятувати.
Ігор з товаришами приїхав з Кривого Рогу. Волонтери разом із рятувальниками намагаються зберегти кожне життя. Скільки тварин потребують допомоги, точно невідомо.
Ігор Миколайович – волонтер:
Чердаки, на дерева залазять, по квартирах 2-3 поверхи запливають. Залякані, шукають хозяїв.
Пані Валентина сподівається на порятунок своєї 10-річної вівчарки.
Валентина Тимофіївна - жителька Херсона:
Затопило ось так. Весь дім затопило. Я пішла на Забалку, а собака залишилася. Волонтери поїхали, мають привезти мого собаку.
Федір працював охоронцем в мікрорайоні Острів. Його тільки-но врятували. Чоловік розповідає, вода піднялася на 2 з половиною метри, вибратися самотужки з пастки він вже не зміг.
Федір Мажуга - житель Херсона:
Я думав, що воно спаде і держався до послєднєго. А воно ще більше піднімалося. Благодаря хлопцям, вони мене підібрали. Чесно сказать, свєта нема, води нема, піднімається уровєнь. Не знаю, коли воно опуститься.
Загалом на правобережній Херсонщині вже евакуювали майже 2 тисячі людей. Чекають на допомогу і українці на території окупованій росіянами.
Олександр Прокудін - голова Херсонської обласної військової адміністрації:
Вони просять допомоги, а окупанти блокують і не рятують людей. Які перебувають і на кришах. Ми закликаємо іноземних партнерів і "Червоний Хрест" долучитися до цього і спасти людей.
А тим часом рівень Каховського водосховища поступово падає. Невдовзі це вплине на водопостачання регіонів, які від нього залежать. Серед термінових рішень уряду - будівництво нових водогонів та буріння свердловин.
Олександр Кубраков - віце-премʼєр-міністр, міністр з питань відновлення України:
Там, де це потрібно, буде організований оперативний підвіз води. Для цього застосовуються і цистерни "Укрзалізниці", і автівки. Свердловини треба якомога швидше військовим адміністраціям робити. Для цього вчора уряд прийняв рішення, фінансування виділено.
Під водою вже 600 квадратних кілометрів Херсонщини. Більша частина - це окупований лівий берег Дніпра.
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