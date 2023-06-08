Загалом на правобережній Херсонщині вже евакуювали майже 2 тисячі людей.

Як сьогодні минув третій день від катастрофи на Херсонщині, скількох людей евакуювали, куди і якої першочергово допомоги вони потребують? Розкаже докладніше Марина Михайловська.

Приватний сектор - у воді по самісінькі дахи, дорожні знаки ледь видніються, а вулицями снують човни. Після підриву росіянами каховської дамби - це нова реальність для херсонців. Пані Валентина згадує, як все починалося 6 червня.

Валентина Пашковська - жителька Херсона:

Озеро в мене перед балконом, я стала дивитися: де наче біла хвиля. Озеро біле. Але воно ж ніколи біле не ставало. Я зрозуміла, що це йде вода.

Зараз жінка, як і ще сотні людей, в евакуаційному центрі. Всіх їх привезли у безпечне місце, коли почалося підтоплення.

Людмила Веретенічєва - жителька Херсона:

Дуже злякалися, страшно було. Великі хлопці вели особисто мене під руки, несли сумки. Велике їм спасибі!

Ті частини Херсона, що найближче до Дніпра, та знаходяться в низині, почали затоплюватися за лічені години після підриву росіянами дамби. Допомогти херсонцям з'їхалися волонтери з різних куточків України.

Олександр – волонтер:

Там залишилися іще тварини. Їх треба вивозити рятувати. Де вони, точно не знаємо, але вони є. Всі в незрозумілому стані. Тварини гинуть, ми всіх не встигаємо рятувати.

Ігор з товаришами приїхав з Кривого Рогу. Волонтери разом із рятувальниками намагаються зберегти кожне життя. Скільки тварин потребують допомоги, точно невідомо.

Ігор Миколайович – волонтер:

Чердаки, на дерева залазять, по квартирах 2-3 поверхи запливають. Залякані, шукають хозяїв.

Пані Валентина сподівається на порятунок своєї 10-річної вівчарки.

Валентина Тимофіївна - жителька Херсона:

Затопило ось так. Весь дім затопило. Я пішла на Забалку, а собака залишилася. Волонтери поїхали, мають привезти мого собаку.

Федір працював охоронцем в мікрорайоні Острів. Його тільки-но врятували. Чоловік розповідає, вода піднялася на 2 з половиною метри, вибратися самотужки з пастки він вже не зміг.

Федір Мажуга - житель Херсона:

Я думав, що воно спаде і держався до послєднєго. А воно ще більше піднімалося. Благодаря хлопцям, вони мене підібрали. Чесно сказать, свєта нема, води нема, піднімається уровєнь. Не знаю, коли воно опуститься.

Загалом на правобережній Херсонщині вже евакуювали майже 2 тисячі людей. Чекають на допомогу і українці на території окупованій росіянами.

Олександр Прокудін - голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Вони просять допомоги, а окупанти блокують і не рятують людей. Які перебувають і на кришах. Ми закликаємо іноземних партнерів і "Червоний Хрест" долучитися до цього і спасти людей.

А тим часом рівень Каховського водосховища поступово падає. Невдовзі це вплине на водопостачання регіонів, які від нього залежать. Серед термінових рішень уряду - будівництво нових водогонів та буріння свердловин.

Олександр Кубраков - віце-премʼєр-міністр, міністр з питань відновлення України:

Там, де це потрібно, буде організований оперативний підвіз води. Для цього застосовуються і цистерни "Укрзалізниці", і автівки. Свердловини треба якомога швидше військовим адміністраціям робити. Для цього вчора уряд прийняв рішення, фінансування виділено.

Під водою вже 600 квадратних кілометрів Херсонщини. Більша частина - це окупований лівий берег Дніпра.