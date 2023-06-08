В затопленому Херсоні триває евакуація: росіяни гатили по житловим кварталам [ Редагувати ]
А в затопленому Херсоні триває евакуація. Втім, люди, які намагалися виїхати з міста, опинилися під ворожим обстрілом. Рашисти атакували з повітря, гатили просто по житловим кварталам. Поранення отримали дев'ятеро людей - рятувальники, поліцейські, волонтери. Серед них - і громадянин Німеччини, який допомогав в рятувальній операції. Обстріл відбувся одразу, як місто залишив Президент Володимир Зеленський. Усі подробиці - в матеріалі Андрія Анастасова.
Андрій Анастасов - кореспондент:
Це Острів - один із найбільш постраждалих районів Херсона. Зараз рятувальники прямують на черговий виклик - до людей, які й досі перебувають у підтоплених будинках. І в такому безперебійному режимі вони працюють вже впродовж трьох днів.
Ось такі тут масштаби катастрофи. Затоплені, зруйновані тисячі будинків! І сьогодні вода загрожує вже не лише приватному сектору, а й жителям багатоповерхівок. Тож мешканців "хрущовок" ось так - усіх разом - евакуюють на човнах. Стареньких виносять на руках. Лежачих - транспортують у карети "швидких".
Зіна Теленга, жителька Херсона:
Чекали-чекали, що буде спускатися вода, а вона ще більше надходить, і тому вирішили вже поїхати звідти, бо квартири на першому поверсі вже затоплює!
В затоплених районах немає електрики, тож люди іноді залишаються і без мобільного зв'язку, і без можливості приготувати їжу. Саме з цієї причини, приміром, евакуювалася, Оксана разом з кішкою Бетою. У багатоповерхівках, каже жінка, ще лишається багато людей.
Оксана Дадутова, жителька Херсона:
Є сусіди, які там залишилися і будуть залишатися, тому що не хочуть залишати свої домівки плюс у них тварини, а ще все одно, як не кажіть, а є загроза мародерства і всього.
Зараз тут працюють ДСНС, поліція, інші служби: загалом більше двох тисяч фахівців. Володимир - з першого дня бере участь у рятувальних роботах. Каже: втомлюватися просто немає часу.
Володимир Полховський, інспектор Херсонського рибоохоронного патруля:
Складнощі - це перетин річки: дуже багато пливе будинків, змиті дерева з берегів річок, які ускладнюють переміщення, а також дуже небезпечно, оскільки після мінування річки, міни ж нікуди не ділися, десь вони є, тому доводиться пересуватися лише тими місцями, де до цього пересувалися.
За три доби чоловік побачив вже багато всього, але найбільше його вразила - людяність українців.
Володимир Полховський, інспектор Херсонського рибоохоронного патруля:
От, наприклад, вчора ми евакуювали людей на даху будинку. Знаходилось вісім осіб - літні чоловіки і жінки, з ними було чотири кота, три собаки і навіть їжака впіймали в річці, якого вони врятували.
На сьогодні на Херсонщині внаслідок підриву рашистами греблі Каховської ГЕС евакуйовано вже дві тисячі двісті людей. Двадцять сім населених пунктів затоплено. І це лише про правобережжя! Що відбувається на лівому березі, який контролюють окупанти, достеменно невідомо.
Олександр Яшкін, начальник відділу ГУ ДСНС в Херсонській області:
Складнощі? Бувають обстріли з тієї сторони. Та бувають заявки, повідомлення щодо людей, які знаходяться в місті Гола Пристань, по ту сторону Дніпра в населених пунктах, але на даний час ми не можемо їх забрати, надати їм допомогу у звʼязку з тим, що там знаходяться окупанти російської федерації.
Ось і зараз починається масований арт-обстріл! Впродовж кількох годин окупанти гатили по житлових будинках, по ділянках, де саме тривала рятувальна операція. Поранення отримали дев'ятеро людей. Серед них - і містяни, яких евакуюють, і працівники, які займаються врятуванням.
Пообіді рівень води на Херсонщині потроху почав спадати. Хоча все одно залишається вкрай високим - понад п'ять метрів. В обласній військовій адміністрації сподіваються, що приблизно за тиждень вода відступить та люди зможуть потрохи повертатися в свої оселі.
Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:
Перш за все, я думаю, що будуть йти вибухотехніки та піротехніки, тому що дуже багато вибухонебезпечних предметів підняла вода і розмила, тому після обстеження вже люди зможуть повернутися і вже скласти акти, можливо, тому що все одно це внаслідок російської агресії відбулося і люди зможуть претендувати на компенсацію, думаю, там вже буде окреме рішення уряду стосовно цього.
Про це сьогодні говорив у Херсоні і Володимир Зеленський - він відвідав затоплені ділянки та провів нараду щодо ліквідацій наслідків техногенної катастрофи. За словами президента, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій як постраждалим жителям, так і підприємствам. Глава держави відвідав також пункт евакуації в одному з медзакладів та підтримав херсонців.
Ви молодці, що так проходите такі випробування. Ми допоможемо. Все, що треба відновити, ми відбудуємо!
Сьогодні ж керівництво штабу з ліквідації наслідків катастрофи звернулося до волонтерів, які наразі масово прибувають до Херсонщини на допомогу. Їх просять спочатку обов'язково реєструватися у штабі, аби там знали, яка кількість човнів та іншої технікі є у розпорядженні. Це значно підвищить ефективність робіт.
по темі
Унаслідок чергового терористичного акту росії проти мирних українців була підірвана Каховська ГЕС. Місцеві жителі потребують допомоги
Голова Херсонської обласної Ради Олександр Самойленко розповів про ситуацію на Херсонщині та те, коли чекати спад води в області після підриву Каховської ГЕС
Наталя Гуменюк розповіла про перші наслідки затоплення Каховської ГЕС
Ірина Баглай розпитала в Руслана Стрільця - міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Недолугі фейки - часом зляпані нашвидкуруч і абсолютно безглузді - потужна зброя у руках кремля і невідʼємна частина його гібридної агресії. Як вона убиває? І чому за 9 років війни та майже півтора року повномасштабного вторгнення рф в Україну досі є люди, які вірять пропаганді? Про це далі - в матеріалі Ольги Жидецької.
Кажуть, на поновлення навколишнього середовища знадобляться десятиліття. Втім наскільки відновиться природа і коли саме це станеться спрогнозувати не можливо. Експерти не виключають, деякі види рослин та тварин будуть назавжди втрачені. Більше про те, як російські військові знищують усе живе навколо, дивіться у наступному матеріалі.