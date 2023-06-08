А в затопленому Херсоні триває евакуація. Втім, люди, які намагалися виїхати з міста, опинилися під ворожим обстрілом. Рашисти атакували з повітря, гатили просто по житловим кварталам. Поранення отримали дев'ятеро людей - рятувальники, поліцейські, волонтери. Серед них - і громадянин Німеччини, який допомогав в рятувальній операції. Обстріл відбувся одразу, як місто залишив Президент Володимир Зеленський. Усі подробиці - в матеріалі Андрія Анастасова.

Андрій Анастасов - кореспондент:

Це Острів - один із найбільш постраждалих районів Херсона. Зараз рятувальники прямують на черговий виклик - до людей, які й досі перебувають у підтоплених будинках. І в такому безперебійному режимі вони працюють вже впродовж трьох днів.

Ось такі тут масштаби катастрофи. Затоплені, зруйновані тисячі будинків! І сьогодні вода загрожує вже не лише приватному сектору, а й жителям багатоповерхівок. Тож мешканців "хрущовок" ось так - усіх разом - евакуюють на човнах. Стареньких виносять на руках. Лежачих - транспортують у карети "швидких".

Зіна Теленга, жителька Херсона:

Чекали-чекали, що буде спускатися вода, а вона ще більше надходить, і тому вирішили вже поїхати звідти, бо квартири на першому поверсі вже затоплює!

В затоплених районах немає електрики, тож люди іноді залишаються і без мобільного зв'язку, і без можливості приготувати їжу. Саме з цієї причини, приміром, евакуювалася, Оксана разом з кішкою Бетою. У багатоповерхівках, каже жінка, ще лишається багато людей.

Оксана Дадутова, жителька Херсона:

Є сусіди, які там залишилися і будуть залишатися, тому що не хочуть залишати свої домівки плюс у них тварини, а ще все одно, як не кажіть, а є загроза мародерства і всього.

Зараз тут працюють ДСНС, поліція, інші служби: загалом більше двох тисяч фахівців. Володимир - з першого дня бере участь у рятувальних роботах. Каже: втомлюватися просто немає часу.

Володимир Полховський, інспектор Херсонського рибоохоронного патруля:

Складнощі - це перетин річки: дуже багато пливе будинків, змиті дерева з берегів річок, які ускладнюють переміщення, а також дуже небезпечно, оскільки після мінування річки, міни ж нікуди не ділися, десь вони є, тому доводиться пересуватися лише тими місцями, де до цього пересувалися.

За три доби чоловік побачив вже багато всього, але найбільше його вразила - людяність українців.

Володимир Полховський, інспектор Херсонського рибоохоронного патруля:

От, наприклад, вчора ми евакуювали людей на даху будинку. Знаходилось вісім осіб - літні чоловіки і жінки, з ними було чотири кота, три собаки і навіть їжака впіймали в річці, якого вони врятували.

На сьогодні на Херсонщині внаслідок підриву рашистами греблі Каховської ГЕС евакуйовано вже дві тисячі двісті людей. Двадцять сім населених пунктів затоплено. І це лише про правобережжя! Що відбувається на лівому березі, який контролюють окупанти, достеменно невідомо.

Олександр Яшкін, начальник відділу ГУ ДСНС в Херсонській області:

Складнощі? Бувають обстріли з тієї сторони. Та бувають заявки, повідомлення щодо людей, які знаходяться в місті Гола Пристань, по ту сторону Дніпра в населених пунктах, але на даний час ми не можемо їх забрати, надати їм допомогу у звʼязку з тим, що там знаходяться окупанти російської федерації.

Ось і зараз починається масований арт-обстріл! Впродовж кількох годин окупанти гатили по житлових будинках, по ділянках, де саме тривала рятувальна операція. Поранення отримали дев'ятеро людей. Серед них - і містяни, яких евакуюють, і працівники, які займаються врятуванням.

Пообіді рівень води на Херсонщині потроху почав спадати. Хоча все одно залишається вкрай високим - понад п'ять метрів. В обласній військовій адміністрації сподіваються, що приблизно за тиждень вода відступить та люди зможуть потрохи повертатися в свої оселі.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:

Перш за все, я думаю, що будуть йти вибухотехніки та піротехніки, тому що дуже багато вибухонебезпечних предметів підняла вода і розмила, тому після обстеження вже люди зможуть повернутися і вже скласти акти, можливо, тому що все одно це внаслідок російської агресії відбулося і люди зможуть претендувати на компенсацію, думаю, там вже буде окреме рішення уряду стосовно цього.

Про це сьогодні говорив у Херсоні і Володимир Зеленський - він відвідав затоплені ділянки та провів нараду щодо ліквідацій наслідків техногенної катастрофи. За словами президента, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій як постраждалим жителям, так і підприємствам. Глава держави відвідав також пункт евакуації в одному з медзакладів та підтримав херсонців.

Ви молодці, що так проходите такі випробування. Ми допоможемо. Все, що треба відновити, ми відбудуємо!

Сьогодні ж керівництво штабу з ліквідації наслідків катастрофи звернулося до волонтерів, які наразі масово прибувають до Херсонщини на допомогу. Їх просять спочатку обов'язково реєструватися у штабі, аби там знали, яка кількість човнів та іншої технікі є у розпорядженні. Це значно підвищить ефективність робіт.