Збройні сили України на Південному напрямку знищили ворожу гаубицю "Гіацинт" та 50 росіян.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань завдано втрат ворогу у кількості 50 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЗСУ вдалося знищити 3 крупнокаліберних гармат типу Д-20 і "Гіацинт", три човни, а також три одиниці автомобільної техніки.

"Знищено ще один польовий пункт боєпостачання", - додали в Оперативному командуванню.