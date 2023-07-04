У ЗСУ розповіли про потужні втрати рф на півдні України [ Редагувати ]
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Збройні сили України на Південному напрямку знищили ворожу гаубицю "Гіацинт" та 50 росіян.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань завдано втрат ворогу у кількості 50 окупантів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ЗСУ вдалося знищити 3 крупнокаліберних гармат типу Д-20 і "Гіацинт", три човни, а також три одиниці автомобільної техніки.
"Знищено ще один польовий пункт боєпостачання", - додали в Оперативному командуванню.
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