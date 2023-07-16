"В Донецькій області через обстріли загинули цивільні" - ОВА [ Редагувати ]
У неділю, 16 липня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок російських обстрілів за минулу добу в Донецькій області загинули двоє людей. Також є постраждалий. Про це він повідомив у Telegram-каналі.
Як пише Кириленко, внаслідок обстрілів відомо про загиблих у:
- Часовому Яру;
- Олександро-Шультиному.
Ще 1 людина за добу отримала поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний.
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