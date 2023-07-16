У неділю, 16 липня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок російських обстрілів за минулу добу в Донецькій області загинули двоє людей. Також є постраждалий. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Як пише Кириленко, внаслідок обстрілів відомо про загиблих у:

Часовому Яру;

Олександро-Шультиному.

Ще 1 людина за добу отримала поранення.