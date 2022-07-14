Українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду у Франції - Орден почесного легіону. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Лицарський орден, який отримала Ліна Костенко вона присвятила нашим воїнам. "Немає часу на поразку" - це рядок Ліни Василівни. І так і є! У України немає часу на поразку. Ми повинні перемогти!

Церемонія вручення відзнаки пройшла у французькому посольстві 14 липня. Орден почесного легіону - це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

За словами 92-річної Ліни Костенко, вручення Ордену стало для нею несподіванкою.

У тяжкий час ми тут зібралися, але з дуже гарної нагоди, тому що отримати Орден почесного легіону – це велика честь. Для мене це була абсолютна несподіванка, тому що я належу до всесвітньо невідомої літератури. І раптом така відзнака. Я справді люблю Францію. У мене є і вірші про Францію.

Ліні Костенко в радянські часи брала активну участь у дисидентському русі. Вона є почесним професором Києво-Могилянської академії, почесним доктором Львівського та Чернівецького університетів.

Ще у 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України. Наголосила, що поетам для спілкування з людьми потрібно лише слово. Останніми роками Ліна Костенко майже не з'являється не публіці.