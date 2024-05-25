Удар по Харкову: серед постраждалих - підліток і поліцейський [ Редагувати ]
Є дані про 18 поранених внаслідок вечірнього (четвертого за день) удару по Харкову. Серед поранених - 14-річний хлопець та поліцейський.
Серед поранених внаслідок вечірнього обстрілу Харкова в суботу, 25 травня, є підліток і поліцейський. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Поліція повідомила, що 25 травня о 19:30 військові рф обстріляли центру Харкова. Внаслідок російських ударів 14 жителів міста дістали травми. Серед поранених - 14-річний хлопець та поліцейський.
У ДСНС через деякий час повідомили про 18 постраждалих.
Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазини та інші інфраструктурні об’єкти.
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