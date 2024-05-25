Є дані про 18 поранених внаслідок вечірнього (четвертого за день) удару по Харкову. Серед поранених - 14-річний хлопець та поліцейський.

Серед поранених внаслідок вечірнього обстрілу Харкова в суботу, 25 травня, є підліток і поліцейський. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Поліція повідомила, що 25 травня о 19:30 військові рф обстріляли центру Харкова. Внаслідок російських ударів 14 жителів міста дістали травми. Серед поранених - 14-річний хлопець та поліцейський.

У ДСНС через деякий час повідомили про 18 постраждалих.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазини та інші інфраструктурні об’єкти.

Раніше з'явилося відео моменту влучання та наслідків.