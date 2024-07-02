Температурні контрасти: прогноз синоптиків на 3 липня [ Редагувати ]
У середу, 3 липня, в Україні очікується від +17 до +37 градусів. При цьому в деяких областях можливі дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко в Facebook.
"Значні температурні контрасти - завтра в Україні! Від +17 до +37 градусів", - повідомила вона.
За прогнозом синоптика, 3 липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінницької області). Вдень очікується +32 +37 градусів.
Найпрохолоднішою буде західна частина, там температура повітря становитиме +19 +22 градуси, а подекуди навіть +17+19 градусів.
На півночі дуже строкато: Житомирська область - +20 +22, Київська область - +27 +30, Чернігівська область +28 +31, Сумська область +30 +34 градуси.
Дощі з грозами очікуються на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України буде сухо та сонячно. Проте прогнозується висока пожежна небезпека.
Погода у Києві
У Києві завтра вдень буде +29 +30 градусів. При цьому є ймовірність дощів.
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