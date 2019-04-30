По старому поверью ночью 1 мая приоткрываются границы между миром усопших и миром живых. Это время называют Вальпургиевой ночью. Души мертвых могут свободно перемещаться по миру людей, а у живых появляется шанс заглянуть в будущее.

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Вальпургиева ночь: приметы

нужно на рассвете воды выпить из колодца – для укрепления здоровья, а женщине – чтобы поскорее забеременеть (как вариант – выпить стакан воды водопроводной и затем выйти на балкон);

можно рвать и сушить вербу – считается, если ее дать путешественнику, то он вернется с хорошими вестями и прибылью.

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Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

нельзя приносить сирень в дом, особенно, если дома кто-то более – считается, что запах сирени зовет в иной мир;

надевать одежду, в которой человек с кем-то ссорился или просто черного цвета (он хранит негативную энергетику и привлекает злых духов). Чтобы уберечься от нечисти надевали вещи красного, голубого и оранжевого цветов;

стараются не поминать нечисть и вообще не говорить бранных слов – чтобы не стать легкой добычей для злых духов в эту ночь.

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