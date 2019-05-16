Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства кабмином. Об этом она заявила 16 мая на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - отметила Меркель.

По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.

Ранее сообщалось, что с самолетом Ангелы Меркель произошел несчастный случай.