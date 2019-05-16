Ангела Меркель уходит из политики [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства кабмином. Об этом она заявила 16 мая на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.
"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - отметила Меркель.
По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.
Ранее сообщалось, что с самолетом Ангелы Меркель произошел несчастный случай.
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