В понедельник, 20 мая, в Украине отмечают профессиональный праздник - День банковского работника Украины.

Традиционно, в этот день банковские служащие принимают официальные поздравления от чиновников, клиентов и коллег.

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В банковских учреждениях страны проходят масштабные корпоративы. Не забудьте поздравить знакомых, которые работаю в этой сфере. А мы собрали для вас несколько поздравлений.

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Поздравляю с днем банкира,

Пусть будет в жизни твоей все:

Семья, машина, дом, квартира,

И вверх карьера пусть идет!



Пускай всегда тебе финансы

Роскошно помогают жить,

Судьба подарит сотни шансов,

Чтоб все мечты осуществить!

С Днем Банковского работника всех, кто принадлежит к этой профессиональной сфере. От вас зависит стабильность наших вложений и фондов, ваш труд незаметен именно от того, что вы работаете как слаженный механизм. Желаем вам профессиональных и личных успехов, а, вместе с вами, и всему банковскому делу.

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Кредиты, карты, вклады,

Проценты, векселя.

Расчеты, депозиты,

Забыть о них нельзя.



И день, и ночь, как белка,

Все будни в колесе.

Любая переделка,

Всегда покой в душе.



Желаем Вам терпенья,

Немного вдохновения.

Приветливых клиентов,

Блистательных моментов!

С Днем работников банка - успеха, богатства,

К своей цели идти, никогда не сдаваться,

За здоровьем следить и в удаче купаться,

Мы желаем, всю жизнь вам ни в чем не нуждаться,

Поздравляем от сердца, пускай же на крыльях

К вам примчится любовь, будет нежной и сильной,

В этот день пускай то, чего ждете случиться,

А проблемы уйдут, чтоб вновь не повториться!***В банке трудишься умело,

И открыть поможешь дело,

Все вложить и приумножить,

Свои финансы подытожить.

***

Поздравляю с вашим днем,

Беды будут только сном,

Счастье пусть тебя окружит,

Радость голову закружит!

Вас сегодня поздравлять -

Для меня одна удача,

Деньги сутками считать -

Очень сложная задача.



Пусть потоки из деньжат

Мимо вас не протекают,

В руки молнией спешат

И в карманах оседают!

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто служит в банковской сфере, помогая украинцам преумножать свои финансы! Благодарим за вас тяжелый труд, требующий полной сосредоточенности и самоотдачи. Желаем вам развиваться и подниматься по карьерной лестнице, эффективно выполнять свою работу и не забывать о личной жизни и родных людях, нуждающихся в вашем внимании.

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