День банкира: поздравления в стихах, прозе и картинках [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в Украине отмечают профессиональный праздник - День банковского работника Украины.
Традиционно, в этот день банковские служащие принимают официальные поздравления от чиновников, клиентов и коллег.
В банковских учреждениях страны проходят масштабные корпоративы. Не забудьте поздравить знакомых, которые работаю в этой сфере. А мы собрали для вас несколько поздравлений.
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Поздравляю с днем банкира,
Пусть будет в жизни твоей все:
Семья, машина, дом, квартира,
И вверх карьера пусть идет!
Пускай всегда тебе финансы
Роскошно помогают жить,
Судьба подарит сотни шансов,
Чтоб все мечты осуществить!
С Днем Банковского работника всех, кто принадлежит к этой профессиональной сфере. От вас зависит стабильность наших вложений и фондов, ваш труд незаметен именно от того, что вы работаете как слаженный механизм. Желаем вам профессиональных и личных успехов, а, вместе с вами, и всему банковскому делу.
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Кредиты, карты, вклады,
Проценты, векселя.
Расчеты, депозиты,
Забыть о них нельзя.
И день, и ночь, как белка,
Все будни в колесе.
Любая переделка,
Всегда покой в душе.
Желаем Вам терпенья,
Немного вдохновения.
Приветливых клиентов,
Блистательных моментов!
С Днем работников банка - успеха, богатства,
К своей цели идти, никогда не сдаваться,
За здоровьем следить и в удаче купаться,
Мы желаем, всю жизнь вам ни в чем не нуждаться,
Поздравляем от сердца, пускай же на крыльях
К вам примчится любовь, будет нежной и сильной,
В этот день пускай то, чего ждете случиться,
А проблемы уйдут, чтоб вновь не повториться!***В банке трудишься умело,
И открыть поможешь дело,
Все вложить и приумножить,
Свои финансы подытожить.
***
Поздравляю с вашим днем,
Беды будут только сном,
Счастье пусть тебя окружит,
Радость голову закружит!
Вас сегодня поздравлять -
Для меня одна удача,
Деньги сутками считать -
Очень сложная задача.
Пусть потоки из деньжат
Мимо вас не протекают,
В руки молнией спешат
И в карманах оседают!
***
Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто служит в банковской сфере, помогая украинцам преумножать свои финансы! Благодарим за вас тяжелый труд, требующий полной сосредоточенности и самоотдачи. Желаем вам развиваться и подниматься по карьерной лестнице, эффективно выполнять свою работу и не забывать о личной жизни и родных людях, нуждающихся в вашем внимании.
Смотрите также, какой еще праздник отмечают 20 мая.
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