З'ясувати ситуацію дипломати збираються під час сьогоднішньої зустрічі в МЗС країни

В Єгипті консулові України не дозволили відвідати українських моряків вантажного танкера Sea Shark. Причини такого рішення не пояснили. З'ясувати ситуацію дипломати збираються під час сьогоднішньої зустрічі в МЗС країни.

Нагадаю, напередодні єгипетські військові затримали судно з мільйоном барелів нафти. На його борту перебувають 17 моряків-українців.

Армійці заборонили екіпажу вільно пересуватись, доки танкер не розвантажать. У разі невиконання наказу - погрожують застосувати силу.