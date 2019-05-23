"Гра престолів" військової прокуратури. Її очільник Анатолій Матіос відзвітував про роботу за допомогою відео з Дайнеріс Таргарієн.

Ролик він опублікував на своїй сторінці у Facebook. У ньому персонаж із серіалу "Гра престолів" виголошує промову перед військовими прокурорами. І відзначає їхню роль у роботі ГПУ. Мовляв, вони завершили розслідування більшості справ Генпрокуратури. Довели понад 1000 фактів корупції та державну зраду екс-президента Януковича.