Анатолій Матіос креативно відзвітував про роботу військової прокуратури [ Редактировать ]
"Гра престолів" військової прокуратури. Її очільник Анатолій Матіос відзвітував про роботу за допомогою відео з Дайнеріс Таргарієн.
Ролик він опублікував на своїй сторінці у Facebook. У ньому персонаж із серіалу "Гра престолів" виголошує промову перед військовими прокурорами. І відзначає їхню роль у роботі ГПУ. Мовляв, вони завершили розслідування більшості справ Генпрокуратури. Довели понад 1000 фактів корупції та державну зраду екс-президента Януковича.
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