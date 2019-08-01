Бунт у селі на Закарпатті. Місцеві жителі їздять мітингувати до обласного центру, аби справу про загибель місцевого хлопця не "спустили на гальмах". Більше розкаже Мар'яна Мартин.

З самого ранку під стінами ужгородського апеляційного суду кілька десятків людей. Це жителі села Свобода Берегівського району. Вимагають взяти під варту водія, котрий близько двох тижнів тому збив на смерть їхнього 17-річного односельчанина - Михайла Шеремету.

"Ним туда откинуло прямо. Не знав, шо і як робити, но треба було шось робити", - говорить Михайло Діміцкій, друг загиблого.

В той день хлопець повертався з друзями додому з магазину. На сільській дорозі прямо на нього налетів на мікроавтобусі місцевий - Петро Томишинець. Постраждалий помер у лікарні від втрати крові. Водій з місця пригоди утік.

"Подзвонив у двері, сказав, що його друга збила машина. Ми вибігли. Вони от тут лежали на смоскові, один лежав, інший лежав його голову тримав", - говорить Тамара Гетьман житель села Слобода.

Не з'явився звинувачений і на судове засідання. Напередодні його відпустили з-під варти. Після внесення застави у 50 тисяч гривень.

"В зв'язку з неявкою на судове засідання прокурора, та підозрюваного розглядали, апеляційно скарги відкласти".

"Мы считаем, что данные, первоначальные нарушения дают основания, для основания для изменения ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорить Вікторія Шевченко, адвокатка потерпілої сторони.

Ймовірний винуватець Дтп був напідпитку. Його батько запевняє, що син шкодує про скоєне. А втік, бо злякався. Однак на місце ДТП згодом повернувся. А на суд не з'явився, тому що його не повідомили про засідання.

"Мені дуже обідно, жалко. Розумієте, я не хочу спеціально, шось такоє погане зробити, ну так сталося, розумієть, я пробачаюся, а син є вдома, є дома. Погано йому", - говорить : Петро Томишинець, батько підозрюваного.

17-тирічного Михайла Шеремета досі оплакують всім селом. І кажуть - і надалі ходитимуть на засідання, аби винного покарали.

"Як то кажу, мені від них нічого не треба. Як то кажуть, хай понесуть покарання", - говорить Павло Шеремета, батько загиблого.

За вчинене ДТП підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.