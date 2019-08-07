Всем известно, что солярий стимулирует выработку витамина D, необходимого организму для усвоения фосфора и кальция. Однако, не первый год идут споры о том, можно ли посещать солярий и какую опасность он несет.

Так, перед прохождением любимой процедуры рекомендуется получить консультацию специалиста. Из плюсов данной процедуры можно отметить то, что в весенний период, когда иммунитет ослабевает, солярий поможет избежать простуды и кожных заболеваний.

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Перед поездкой к морю хорошо получить искусственный загар. Подобный метод позволит подготовиться к агрессивному воздействию ультрафиолетовых лучей типа B.

Солярий может вызвать раздражение на коже. Стоит помнить, что 20-минутная процедура заменяет несколько часов отдыха на пляже. Злоупотребление искусственным загаром грозит развитием рака кожи.

Ранее сообщалось, какие овощи предотвратят развитие рака, а также какой десерт самый полезный.