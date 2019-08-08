Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" продолжит идти по пути нормализации экономических связей со всеми соседями Украины и, в частности, с Россией. Необходимо это для того, чтобы открыть для Украины огромный рынок, за который, несмотря на декларируемые антироссийские экономические санкции, на Западе ведется упорная борьба (этого прежняя украинская власть предпочитала не видеть).

Об этом заявил член центрального политсовета, руководитель Луганской региональной организации политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Ростислав Дубовой.

"Для того, чтобы реально оценить "успехи" экспортной политики Украины в 2014 - 2019 гг., достаточно сравнить показатели января - мая 2019 года с показателями за аналогичный период в 2013 году. Тогда экспорт товаров достигал 27,19 млрд долл., а в январе-мае 2019 года Украина экспортировала товаров на 20,8 млрд долл. Мы видим колоссальное сокращение объема экспорта - потеряна почти четверть его объема. А ведь 2013 год был не лучшим для внешней торговли Украины", - обратил внимание Ростислав Дубовой.

Политик считает, что для восстановления промышленного потенциала регионов необходимо как можно скорее устанавливать мир и реинтегрировать временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей обратно в состав Украины.

"Реальность была такова, что Донбасс обеспечивал создание почти 17% ВВП страны при приблизительно 14,5% от численности населения, а также вносил огромный вклад в экспорт и обеспечивал значительную часть валютных поступлений в Украину. Это нужно и можно вернуть, но для начала необходимо установить мир", - резюмировал Ростислав Дубовой.