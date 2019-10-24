На Вінниччині зіткнулися два легковики: двоє людей загинули [ Редактировать ]
Троє людей загинули в результаті в ДТП у Вінницькій області. Троща сталася біля села Писарівка. Там зіткнулися два легковики.
Попередньо встановлено, що водій ВАЗ, місцевий житель під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Там в'їхав у "Ауді".
Від травм загинули кермувальники обох машин та 27-річний пасажир ВАЗу. Слідчі встановлюють усі обставини аварії.
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