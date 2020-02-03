В понедельник, 3 февраля, в Украине отмечаются именины Максима.

Не оставьте без внимания представтелей мужского пола с этим именем и скажите им добрые слова. А мы собрали для вас красивые открытки, картинки и поздравления.

В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.



Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!



Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

С днем рождения, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму - в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

***

И веселый, и задорный

Замечательный Максим.

Рады мы, что с ним знакомы,

Поболтать приятно с ним.



Максу мы желаем блага

И душевного тепла,

Чтоб родные окружали,

Чтоб удача с ним была!

Счастья в жизни я тебе желаю.

Поздравляю с праздником, Максим!

Пусть твои родные будут рядом.

Больше у тебя пусть будет сил.



Жизнь твоя пускай будет прелестной.

Я желаю радости тебе.

Будь здоровым, умным и успешным.

Пусть везет тебе всегда, везде.

С днем рождения, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму - в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

***

Обладает сильной волей,

Статен, мужествен, силен.

Он могуч, как ветер в поле,

И к тому ж еще умен.



Не боится он работы,

Никогда не тормозит.

А проблемам и заботам

Только пальцем погрозит.



Ты, Максим, надежный очень,

Так пускай с тобой успех

Будет днем и будет ночью.

Добивайся целей всех!

Смотрите также, какие праздники будут отмечать в феврале 2020 года.