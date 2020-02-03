С днем ангела Максима: поздравления и красивые картинки [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Украине отмечаются именины Максима.
Не оставьте без внимания представтелей мужского пола с этим именем и скажите им добрые слова. А мы собрали для вас красивые открытки, картинки и поздравления.
В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.
Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!
Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!
С днем рождения, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму - в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.
***
И веселый, и задорный
Замечательный Максим.
Рады мы, что с ним знакомы,
Поболтать приятно с ним.
Максу мы желаем блага
И душевного тепла,
Чтоб родные окружали,
Чтоб удача с ним была!
Счастья в жизни я тебе желаю.
Поздравляю с праздником, Максим!
Пусть твои родные будут рядом.
Больше у тебя пусть будет сил.
Жизнь твоя пускай будет прелестной.
Я желаю радости тебе.
Будь здоровым, умным и успешным.
Пусть везет тебе всегда, везде.
С днем рождения, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму - в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.
***
Обладает сильной волей,
Статен, мужествен, силен.
Он могуч, как ветер в поле,
И к тому ж еще умен.
Не боится он работы,
Никогда не тормозит.
А проблемам и заботам
Только пальцем погрозит.
Ты, Максим, надежный очень,
Так пускай с тобой успех
Будет днем и будет ночью.
Добивайся целей всех!
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