Ни для кого не секрет, что рацион питания напрямую влияет на состояние здоровья человека. Медики рассказали, что есть пища, которая способна запустить сам процесс развития онкологии. Об этом передает newsyou.info.

Специалисты Дартмутского онкологического центра пришли к выводу, что пища, богатая насыщенными жирами - "лучший друг" рака. Такая еда способствует мутациям, которые могут привести к раку, а также ускоряет его развитие. Но и это еще не все - большое количество насыщенных жиров в пище может ухудшить состояние человека, который уже борется с раком.

Как рассказали ученые, это связано с тем, что раковые клетки используют для своего роста самые энергоемкие вещества. Они способны поглощать большое количество жира, в отличие от здоровых клеток. В итоге происходит метаболическое перепрограммирование клеток. Кроме того, раковые клетки поглощают очень много простых углеводов.

Поэтому тем, кто хочет избежать рака, стоит снижать количество быстрых углеводов, особенно сахара, а также насыщенных жиров в своем рационе. В частности, насыщенные жиры существенно повышают риск развития рака груди и кишечника.

Каких продуктов стоит избегать в первую очередь? Всех блюд, приготовленных во фритюре, фастфуда, промышленной выпечки, сладостей, различных колбас.

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