Система охорони здоров'я Німеччини поки справляється з боротьбою з коронавірусом

Онлайн-реєстр усіх наявних у країні апаратів штучної вентиляції легенів та закриті кордони. Так борються з поширенням коронавірусу німці. Тетяна Логунова розкаже більше.

Система охорони здоров'я Німеччини поки справляється з боротьбою з коронавірусом. Але політики і вірусологи закликають лікарні готуватися до найгіршого сценарію. Усі медзаклади мають підготувати відділення для прийому важких пацієнтів. Пропонується також створити єдиний інтернет-реєстр наявних у країні апаратів штучної вентиляції легенів.

Планується, що ця база даних запрацює протягом тижня. Усі лікарні будуть щодня оновлювати інформацію про вільні місця для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. Доступ до реєстру матимуть як медпрацівники, так і хворі. Міністерство охорони здоров'я просить лікарів на пенсії бути готовими у разі потреби знову вийти на роботу. Бундесвер мобілізує резервістів.

Арне Коллатц, представник міністерства оборони Німеччини:

Ми звертаємося до резервістів і запитуємо, - чи готові вони найближчим часом добровільно підтримати боротьбу з коронавірусом. Йдеться про лікарів, медбратів, лабораторних працівників.

Надзвичайний стан оголосила поки що одна німецька земля - Баварія. Але обмежувальні заходи запроваджують на всій країні: зачинені школи і дитсадки, бари, кафе, клуби і спортивні студії.

Ларс Шаде, віце-президент інституту імені Роберта Коха:

Зараз дуже важливо змінити свою соціальну поведінку. Звести до мінімуму контакти з іншими людьми.

Тим часом, ЗМІ повідомляють - Сполучені Штати намагалися отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу, яку розробляють німецькі науковці. За даними журналістів, керівників компанії запрошували у Білий Дім і пропонували величезні гроші, - якщо вони погодяться перенести усі роботи з дослідження до США. Втім, німці відмовилися. Науковці планують, що експериментальний препарат буде готовий влітку, тоді і почнуться клінічні випробування.

Флоріан фон дер Мюльбе, дослідник:

Спочатку треба пройти всі клінічні фази, потім оцінити ефект.

Наразі американці вже почали клінічні випробування вакцини власного виробництва. Протестувати її погодилися 45 добровольців.

Не тільки вакцину, але й терапію, яка допомагає лікувати хворих наразі намагаються розробити лікарі усього світу. Перші успіхи вже є, панацеї поки немає.

Так, китайські вчені стверджують, що у боротьбі з коронавірусом допомагають препарати проти атипової пневмонії і малярії. Медики Таїланду застосовують ліки проти СНІДу, Греції - експериментують з препаратами проти лихоманки Ебола. А вчені з Нідерландів звітують, що знайшли антитіло, яке блокує інфекцію. Його дієвість незабаром будуть перевіряти на людині.