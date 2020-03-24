Во вторник, 24 марта, в Черновицкой области зафиксировали 13 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"В Черновицкой области 24 марта официально подтверждено еще 13 заражений коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек", - заявил Осачук в Facebook.

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По его словам, больше всего случаев коронавируса зафиксировано с селе Коленковцы Хотинского района, где подтвердили заболевание у 12 человек. Еще в нескольких населенных пунктах официально зафиксировано по 1-2 случаях заболевания.

Напомним, в Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса. Также мы писали о том, что в Черновцы доставили экспресс-тесты.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.