В Черновицкой области возросло количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, в Черновицкой области зафиксировали 13 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"В Черновицкой области 24 марта официально подтверждено еще 13 заражений коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек", - заявил Осачук в Facebook.
По его словам, больше всего случаев коронавируса зафиксировано с селе Коленковцы Хотинского района, где подтвердили заболевание у 12 человек. Еще в нескольких населенных пунктах официально зафиксировано по 1-2 случаях заболевания.
Напомним, в Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса. Также мы писали о том, что в Черновцы доставили экспресс-тесты.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус
У заразившегося температура до 37,6 градусов
В Великобритании появился игровой автомат с туалетной бумагой (видео)
В Великобритании на фоне панической скупки товаров из-за короновируса появилось новое народное розвлечение
Коронавирус в Украине: последние сведения
В Украине зафиксированы 84 случая коронавируса
Главные новости 23 марта: чем жил мир и Украина
В понедельник, 23 марта, в Украине и мире случилось много важных событий
В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что это значит
Podrobnosti.ua расскажут вам, что изменится в стране с принятием чрезвычайного положения