Віце-прем'єрка Іспанії захворіла на коронавірус [ Редактировать ]
Віце-прем'єрка Іспанії підхопила коронавірус. Шістдесяти дворічна Кармен Кальво потрапила до лікарні в неділю із симптомами респіраторного захворювання.
Кілька тестів на COVID-19 дали негативний результат, та після останньої перевірки діагноз підтвердився. Нині жінка під наглядом лікарів.
Раніше коронавірус виявили ще в кількох іспанських політиків, зокрема, в очільника каталонського уряду Кіма Торри. Загалом в Іспанії майже 50 тисяч інфікованих.
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