Велика Британія готується до шести місяців карантину [ Редактировать ]
Велика Британія готується до 6 місяців карантину. Таке застереження міністерства охорони здоров'я країни. Там облаштовують нові лікарні та додатково мобілізували 20 тисяч медиків. Звідки беруть лікарів і медсестер, та як почувається 71-річний спадкоємець престолу принц Чарльз - розповість Світлана Чернецька.
Перевірка на коронавірус у салоні автомобіля. Таке тестування організували для британських медиків. Усе для того, щоби забезпечити безперебійну роботу системи охорони здоров'я.
Трейсі Клементс, організаторка тестування на Covid-19:
Це для тих медичних працівників, які мають певні симптоми і вимушені ізолюватися. Ми перевіряємо їх на коронавірус, і якщо тест негативний - вони можуть повертатися до роботи.
Лікарів та медсестер у Великій Британії не вистачало і до початку епідемії. Тому уряд закликав повернутися на роботу тих, хто за останні 3 роки пішов на пенсію чи звільнився з інших причин. Такої реакції ніхто не чекав - 20 тисяч колишніх медиків зголосилися допомогти країні у боротьбі з коронавірусом.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Дякую усім, хто зараз повертається у систему охорони здоров'я, ще й так масово. Це просто надзвичайно. І звісно, вдячний семистам п'ятдесяти тисячам волонтерів, які допомагатимуть нам у цей час кризи. Що цей коронавірус уже довів, - так це те, що існує така річ, як громадськість. Тому дякую усім вам.
Офіційні заяви прем'єра Джонсона тепер він сам записує на мобільний телефон. Адже з п'ятниці перебуває у ізоляції з Covid-19. Його хвороба немає ускладнень і він продовжує очолювати уряд із дому. Так само з домашнього карантину працює і міністр охорони здоров'я країни. Метт Генкок теж підхопив коронавірус.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
На щастя, мої симптоми дуже легкі, тому я здатний продовжувати роботу, координуючи спільну відповідь країни на цю епідемію.
А 71-річний принц Чарльз уже одужав від Covid-19. Його Високість у доброму здоров'ї повернувся із тижневої самоізоляції. І дружина принца Камілла, і мати - королева Єлизавета - уникли ураження коронавірусом.
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