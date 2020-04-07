Закончилось строительство нового корпуса "Охматдета": когда будет открытие [ Редактировать ]
1 апреля в новом корпусе "Охматдета" закончили основные строительные работы. Осталось только доставить в больницу оборудование и подключить его. Об этом сообщается на странице президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Уже 1 июня ко Дню защиты детей планируется открытие корпуса.
Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях.
"Новый корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка". Украинские больницы должны быть именно такими", - отметил президент.
Напомним, ранее был принят закон о направлении 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
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