Два горнодобывающих комбината, входящие в титановый бизнес Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, показали стремительный рост в 1 квартале 2020 года.

Комбинаты "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК", находящиеся в Житомирской области, увеличили объемы выпуска ильменитового концентрата (TiO2) на 56% (с 22,5 тыс. тонн в 1 квартале 2019 г до 35,2 тыс. тонн в 1 квартале 2020 года). Также в 1 квартале 2020 года на 19,1% выросла добыча ильменитовой руды (с 669 тис м.3 до 797 тис м.3.).

40% продукции, произведенной предприятиями Дмитрия Фирташа, было экспортировано европейским клиентам, а 60% отгружено внутренним потребителям.

Увеличение объемов производства двумя горно-обогатительными комбинатами дало прямой социальный эффект: средняя зарплата на комбинатах выросла на 11% , а рост налоговых отчислений составил 76 %.

Об этом говорится в пресс-релизе Group DF.

"Акционер продолжает инвестировать в горнодобывающие комбинаты и это является основной причиной улучшения операционной эффективности бизнеса, роста производственных показателей и создания новых рабочих мест. Наши предприятия продолжают обогащать руду на собственной доводочной фабрике, в которую было инвестировано более 7 млн. долларов. Постоянное обновление основных фондов, покупка современного оборудования позволили более эффективно управлять всем технологическим процессом и увеличивать объемы производства основной продукции", - цитирует пресс-служба Сергея Косенко, Председателя Обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. Основные направления деятельности Группы - азотный, титановый, газовый бизнесы. Основатель и собственник Group DF - украинский бизнесмен и меценат Дмитрий Фирташ. Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа ("Междуреченский ГОК" и "Валки-Ильменит" ((оба - Житомирская обл.)) и два строящихся ГОКа ("Стремигородский ГОК" (Житомирская обл.) и "Мотроновский ГОК" (Днепропетровская обл.).

Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF в комментарии "Подробностям" подчеркнул, что сегодня для роста двух ГОКов особое значение играет запущенная в начале 2019 года новая обогатительная фабрика на Междуреченском ГОКе.

"Ранее обогащение руды проходило у внешних подрядчиков. Акционер инвестировал и построил современную фабрику, которая способна перерабатывать до 250 тыс. тонн концентрата в год. Поэтому у нашего добывающего бизнеса есть колоссальный потенциал роста. Вы уже сейчас видите этот рост", - говорит Олег Арестархов.

По его словам запуск новой фабрики позволил ГОКам "не только набрать обороты, но и дал возможность снизить себестоимость готовой продукции".

Проектная мощность "Междуреченского ГОК" составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" - 65 тыс. тонн.

Дмитрий Фирташ остается одним из крупнейших украинских инвесторов, вкладывающий деньги в украинскую добывающую промышленность.

Ранее пресс-служба Group DF cообщала, что в Проект "Мотроновский ГОК" уже вложено более $130 млн. Планируемые проектные мощности предприятие оцениваются в 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата.

Инвестиции в другой проект - "Стремигородский ГОК" уже превысили 100 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательные работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс. тонн /год апатитового концентрата.

По оценкам различных экспертов, Украина обладает около 20% от мировых запасов ильменитовых руд в мире.