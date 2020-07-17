Чем опасно чрезмерное потребление молочных продуктов [ Редактировать ]
Чрезмерное потребление молочных продуктов опасно для здоровья, пишет newsyou.info.
Одной из причин этого является содержание в молоке лактозы. Она плохо расщепляется и при попадании в кишечник создает питательную среду для токсинов и вредных бактерий.
Не менее вреден и казеин - он может накапливаться в организме, склеивать пищу и усложнять ее переработку. Кроме того, это вещество способствует развитию онкологических заболеваний.
Также чрезмерное употребление молочных продуктов вызывает аллергию или индивидуальную непереносимость белка лактозы. В связи с этим появляются кожные заболевания, от которых сложно избавиться.
Существует еще ряд недугов, которые возникают при частом потреблении молочных продуктов:
- постоянная усталость
- метеоризм
- диарея
- ожирение
- частые головные боли
- плохая работа сердца и забитые сосуды
- атеросклероз
- остеопороз и артроз у молодых людей.
Однако, полностью исключать молочные продукты из своего рациона не стоит.
Ранее мы писали о том, почему нужно есть молочные продукты.
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