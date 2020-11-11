"Північний потік-2" опинився під новими санкціями [ Редактировать ]
Конгрес США посилює санкції проти "Північного потоку - 2". Представники обох палат домовилися ввести додаткові обмеження щодо російського газогону до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік.
Про це повідомляє видання "Блумберг" з посиланням на власні джерела в Конгресі.
Додаткові санкції спрямують проти страхових та сертифікаційних компаній, які працюють з росіянами щодо завершення проєкту. Бюджет мають ухвалити до кінця року.
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