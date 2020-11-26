Чому дитячо-юнацьку спортшколу з Одеси звинуватили у рейдерському захопленні Палацу спорту? [ Редактировать ]
В Одесі скандал навколо льодової арени в місцевому Палаці спорту. Його директор звинувачує школу фігурного катання в захоплені будівлі, натомість самого директора облрада підозрює у службовій недбалості. Всі подробиці - далі.
Ось такий вигляд мав Одеський Палац спорту п'ять років тому: занедбані і будівля, і льодова арена. Ситуацію змінила дитячо-юнацька спортшкола з фігурного катання "Крижинка". Вона взяла в оренду приміщення, а приватний інвестор вклав гроші та відродив великий лід. Наразі - єдиний в Одесі.
Микола Дрьомов, в.о. директора КП "Спортивно-концертний комплекс Одеський палац спорту":
Был создан этот зал, поставлен лед инвестором и школой, отремонтированы трибуны, отремонтированы вспомогательные здания.
Відтоді тут тренується з півтисячі юних фігуристів і хокеїстів, а ще регулярно відбуваються великі турніри.
Олена Онищенко, в.о. директора КО "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах "Крижинка":
Школа фигурного катания дает очень хорошие результаты - у нас есть чемпионы Украины, у нас есть неоднократные победители и призеры международных турниров. У нас хорошая команда хоккейная ребята выиграли Чемпионат Украины, и мы работаем - с шести утра: каждый день у нас тренировки!
Школа "Крижинка" комунальна організація Одеської облради. Палац спорту комунальне підприємство. У жовтні термін договору оренди між ними сплив. Тож аби не було зайвих посередників і для економії бюджетних коштів облрада вирішила передати будівлю школі Напряму. У пресі одразу заявили: Палац спорту віддали у приватні руки. В облраді це спростовують.
Микола Дрьомов, в.о. директора КП "Спортивно-концертний комплекс Одеський Палац спорту":
Собственник этого комплекса - областной совет. Областной совет принял решение четвертого ноября о передаче на баланс такому же коммунальному предприятию - детско-юношеской спортивной школе. Десятого ноября подписан акт-приема передачи этого объекта и в настоящее время. ДЮСШ "Льдинка" является балансодержателем этого объекта.
Інформацію про нібито рейдерське захоплення будівлі поширює (та навіть збирає мітинги) нині усунутий від своїх обов'язків директор Палацу спорту Сергій Булигін-Шрамко. Від посади його відсторонила облрада - бо запідозрила в неналежному виконанні службових обов'язків. І почала розслідування, яке ще триває.
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