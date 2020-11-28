Выхрист - Соколовски: результат супертяжей (видео) [ Редактировать ]
Источник: EC Boxing Promotion
Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист поздно вечером 27 ноября во французском Нанте провел свой пятый бой на профессиональном ринге.
28-летний украинец по прозвищу "Виктор Фауст" победил 34-летнего поляка Камила Соколовски (10-20-4), проживающего в Великобритании.
Во время шестираундового боя на H Arena Выхрист в третьем раунде отправил 106-килограммового Соколовски в нокдаун. Несмотря на это, досрочно завершить поединок ему не удалось. Украинец победил по очкам - 60:53, 60:53, 60:53.
Напомним, что чемпион Европы 2017 года и победитель Европейских игр-2019 Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года.
Украинец подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и провел 5 победных боев, 4 из них закончил досрочно.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе встретятся на ринге экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.
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