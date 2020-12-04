На Львівщині саботували голосування за звільнення керівника Жовківської райлікарні [ Редактировать ]
Керівник Жовківської райлікарні, де минулої п'ятниці померли двоє пацієнтів, залишається на своїй посаді. За його відставку напередодні мали голосувати на позачерговому засіданні депутати райради. Втім, на сесію не зібралися. Чому?
У сесійній залі Жовківської райради, де планували розглянути лише одне питання - про відставку директора районної лікарні - депутати не зібралися.
Кворум мав би бути - 23 депутати з 45, більшість. На сесії присутні тільки 11. Зареєстровано 11. Тобто кворуму немає.
Звільнення директора ініціював член депутатської комісії з питань законності Богдан Савка.
Богдан Савка, депутат Жовківської районної ради, активіст:
На мою думку, це є саботаж, це є спеціально щоб не висловити свою думку, щоб не засудити дії нашого головного лікаря.
Після трагічного випадку активісти дедалі впевненіше говорять: коли в реанімації лікарні зникло світло - генератора на території не було.
Богдан Савка, депутат Жовківської районної ради, активіст:
Є такі чутки, що людина померла, бо не було світла, що той генератор знаходився в одного з дома, на дачі.
Це хутір Липники. Від Жовкви майже 10 кілометрів. А це та ж дача про яку говорять активісти. Мовляв, саме тут і знаходився генератор з лікарні.
На подвір'ї - кілька дерев'яних споруд. Брама відчинена. Втім, до нас ніхто не виходить.
Директор Жовквіської лікарні Ігор Шевців від п'ятниці на лікарняному. Телефоном переконує: генератор з медзакладу не вивозив. І маєток взагалі не його.
Хрип Ігор Шевців, директор Жовківської районної лікарні:
То зараз має родина ту дачу, а там я буваю, люблю рибалку, от, деколи приїжджаю до них у гості.
Натомість місцеві жителі розповідають: дача таки належить директорові Жовківської райлікарні. Його тут часто бачили.
Ольга, жителька села Липники:
Шевціва дача. - Головного лікаря Центральної районної лікарні? - Так.
Допоки директор лікарні Ігор Шевців на лікарняному - сюди привезли генератор від рятувальників. Його тримають уже в приміщенні, ближче до реанімації. Місцеві депутати кажуть: у цій лікарні це не перший випадок, коли помирають хворі. Кілька місяців тому одній з пацієнток не вистачило кисню.
Ігор Муравський, депутат Жовківської районної ради:
Як то можна було допустити до такої халатності, щоб нестача кисню і загинула жіночка, - це було в терапії. Була просто обмовка - "заводи в нас не здатні" і все.
Розслідування трагедії наразі передали слідчим обласної Нацполіції. Винуватцеві загрожує до восьми років ув'язнення.
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