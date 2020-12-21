Тварин їх помістили у коробки та передали волонтерам

У Дніпрі в одній із квартир багатоповерхівки виявили пів тисячі кажанів. Мешканці звернулися до надзвичайників через підозрілі звуки на балконі. Коли фахівці зняли утеплювальну обшивку, то побачили цілу зграю рукокрилих.

Після відлову - їх помістили у коробки та передали волонтерам з центру реабілітації тварин.