Старый Новый год традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января. Именно это время издавна считалось лучшим для гадания на судьбу, суженного и исполнение желаний. В народе даже существовала такая поговорка: "Все, что загадает девица красная под Василия - все сбудется, а что сбудется - не пройдет".

Традиция гадать в ночь на 14 января существует и в наше время. Podrobnosti.ua собрали для вас лучшие гадания, а также советы, как правильно гадать, чтобы предсказания сбывались.

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Как подготовиться к гаданию

Перед гаданием нужно настроиться на серьезный лад, распустить волосы, развязать все узлы на одежде, снять браслеты и кольца и точно сформулировать интересующий вас вопрос.

Гадать на будущего мужа нужно не в семейном доме. Также в этот момент в доме не должны присутствовать мужчины.

Чтобы гадание сбылось, нужно не сомневаться в его правдивости.

Гадание с расческой

Перед сном девушке необходимо положить под подушку расческу и сказать: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне она увидит, как мужчина расчесывает ей волосы, значит в этом году выйдет замуж за того человека, который приснился.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания нужно столько чашек, сколько людей, который гадают. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а еще в одну наливают немного воды. Затем каждый из гадающих с закрытыми глазами, по очереди, выбирает чашку.

Если в выбранной чашке найдете кольцо - к свадьбе; монету - к богатству; хлеб - к достатку; сахар - к веселью; лук - к слезам; соль - к несчастью, а чашка с водой - к жизни без особых изменений.

Гадание на замужество со свечами

Вам понадобятся: миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха и небольшие свечи (количество свечей и скорлупок должно быть равно числу тех, кто гадает).

Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску. Девушка, у которой свеча сгорит первой, первой выйдет замуж. Соответственно, та, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого-то скорлупка с огнем утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.

Гадание на имя будущего мужа

Перед сном положите под подушку листики бумаги с написанными на них мужскими именами. Утром достаньте один из листочков - на нем будет имя вашего суженого.

Также в полночь можно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Считается, что какое имя вам назовут - так и будут звать вашего будущего мужа.

Гадание по нитке

Вставьте три нитки в три иголки: черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь осторожно приколет их к вашей одежде со стороны спины. Вытяните одну нитку. Красная нить означает скорое замужество и рождение малыша, белая - одиночество, а черная - замужество счастья вам не принесет, нужно обратить внимание на карьерный рост.

Гадание на крупах

По кругу ставят блюдца с гречкой, пшеном, рисом, манкой, овсянкой, перловкой, а в отдельное блюдце наливают воду. Девушки по очереди раскручивают в центре круга сырое яйцо и смотрят, в какую сторону оно покатится.

Если к гречке - жених будет богатым, к пшену - будет блондином, к рису - будет женат, к манке - жених будет с севера, к перловке - жених будет военным. Вода сулит девушке путешествия. А если яйцо крутится на месте, значит, девушка в этом году замуж не выйдет.

Гадание на желание

13 января перед сном напишите на отдельных бумажках 12 желаний, аккуратно сверните их и положите под подушку. Утром вытяните 3 из них - они обязательно исполнятся в новом году.

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