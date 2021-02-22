В Санкт-Петербурге 21 февраля Смольнинский районный суд избрал меру пресечения Назару Смоленскому, который напал на сотрудника украинского генконсульства. Злоумышленника арестовали на 2 месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ

В суде напомнили, что "злоумышленник, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева".

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Смоленский останется под арестом до 18 апреля.

Напомним, подозреваемый Назар Смоленский был ранее судим, на данный смомент он не работает, не женат, детей не имеет.

Как ранее сообщалось, 19 февраля на дежурного коменданта генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге напал злоумышленник, нанес ему два ножевых ранения. 34-летнего злоумышленника задержали в тот же день.

Напомним, во Франции мужчина с мечом напал на полицейских. При задержании один из правоохранителей получил порезы ноги, ему пришлось наложить 10 швов. Нападавший был пьян и под воздействием наркотиков, его задержали.

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