"Украина выходит на очередную волну по COVID" - Радуцкий [ Редактировать ]
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о том, что Украина выходит на очередную волну по коронавирусу. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
Такой рост заболеваемости, по словам Радуцкого, связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.
На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост.
Рост количества больных может быть связан с мутациями коронавируса.
Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота.
Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус - это появление коллективного иммунитета.
Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
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