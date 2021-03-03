Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о том, что Украина выходит на очередную волну по коронавирусу. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

Такой рост заболеваемости, по словам Радуцкого, связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.

На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост.

Рост количества больных может быть связан с мутациями коронавируса.

Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота.

Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус - это появление коллективного иммунитета.

Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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