В Виннице поезд на скорости протаранил авто с молодым водителем (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В воскресенье, 7 марта, в Виннице на железнодорожном переезде поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.
Трагедия произошла по ул. Железнодорожной в 06:58. Там дизельпоезд столкнулся с авто марки ВАЗ-2106.
Вследствие ДТП пострадал водитель машины. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.
По данным "Суспильного", происшествие произошло недалеко от завода "Барлинек".
"По предварительной информации, авто ВАЗ-2106 выехало на запрещающий сигнал светофора, который был на железнодорожном переезде. Поэтому произошло столкновение с поездом", - сказал представитель ГУНП области Вадим Кобзарь.
Пострадал 19-летний водитель "Жигуля". Сейчас он находится в реанимации.
На данное время движение поездов временно остановлено.
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