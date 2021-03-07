В воскресенье, 7 марта, в Виннице на железнодорожном переезде поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

Трагедия произошла по ул. Железнодорожной в 06:58. Там дизельпоезд столкнулся с авто марки ВАЗ-2106.

Вследствие ДТП пострадал водитель машины. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.

По данным "Суспильного", происшествие произошло недалеко от завода "Барлинек".

"По предварительной информации, авто ВАЗ-2106 выехало на запрещающий сигнал светофора, который был на железнодорожном переезде. Поэтому произошло столкновение с поездом", - сказал представитель ГУНП области Вадим Кобзарь.

Пострадал 19-летний водитель "Жигуля". Сейчас он находится в реанимации.

На данное время движение поездов временно остановлено.

Ранее сообщали, что в Киеве поезд протаранил и разорвал легковушку. Водитель успел выскочить из салона, а его пассажиру не повезло - его изувеченное тело товарный поезд тянул еще километр, а от освидетельствования на алкоголь водитель ВАЗа отказался.

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