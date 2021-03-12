Україна виборола 29 медалей на Кубку світу [ Редактировать ]
29 медалей виборола українська паралімпійська збірна на Кубку світу з біатлону та лижних перегонів. Змагання відбулися у Словенії. У нас 6 золотих, 10 срібних і 13 бронзових нагород.
І друге місце у загальному медальному заліку. Найкраще виступила Людмила Ляшенко, у її активі 5 золотих і одна срібна медаль. У змаганнях взяли участь представники 13 країн світу, Україну представляли 19 спортсменів і 5 їхніх помічників.
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