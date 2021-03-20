Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи" [ Редактировать ]
Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в СБУ сообщили, что компания продолжит свою работу.
СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям:
- по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).
- по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Китая осудило решение СНБО Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", акционерами которого являются инвесторы из Поднебесной.
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