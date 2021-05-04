В історичній частині Львова спалахнув готельний комплекс [ Редактировать ]
Горіло в історичній частині Львова - там спалахнув триповерховий готельний комплекс. Зайнялося на мансарді. Полум'я знищило частину даху, підвісну стелю та поруйнувало стіни.
З будівлі евакуювали десятьох відвідувачів. Гасили пожежу тридцятеро вогнеборців. Прибули вони дуже швидко, адже пожежна частина поряд із готелем.
Що спричинило займання - наразі не відомо.
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Зайнялося між поверхами, однак вогонь миттєво поширився спорудою - пожежу помітили, коли вже палало горище і дах, а в коридорах стало темно від диму.
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