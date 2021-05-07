Голова УІНП розповів, що змінила в Україні декомунізація [ Редактировать ]
В п'ятницю, 7 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів, що змінило в Україні шість років декомунізації.
"Звісно, за шість років не можливо змінити радикально свідомість. Очевидно, що декомунізація - це не тільки публічний простір, це важлива частина публічного простору, бо символи ніколи не мовчать... Задача завжди змінити публічний символічний простір. Така ідея і так роблять всі. Треба це робити осмислено і пояснювати, у чому проблема цих символів", - зазначив Дробович.
Також він заявив: "Питання декомунізації - це питання не тільки зміни публічного простору. Ми до сих пір тисячі на рік отримуємо запити від різних громадян з різних регіонів. Люди просять: "Нам не треба пільг. Будь ласка, визнайте мою бабусю, мою родину, що вони не були злочинцями".
Крім того, Дробович розповів, скільки років потрібно українцям, щоб досягти мети декомунізації.
"Все, що стосується негативного впливу комуністичного режиму, на мою думку, знадобиться мінімум ще одне покоління", - додав голова УІНП.
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