В Керчи два авто слетели с моста (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, в Керчи, на Горьковском мосту, произошло ДТП. Об этом сообщает местное издание "Керчь.Инфо".
В результате дорожно-транспортного происшествия два легковых автомобиля рухнули с моста. Погиб один из водителей.
Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, из-за чего его транспортное средство занесло. Машина столкнулась с двигавшимся по соседней полосе автомобилем KIA Rio.
В результате столкновения оба автомобиля слетели с моста. Водитель Volkswagen погиб.
Читайте также, в городе Ривне три автомобиля устроили дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на улице Дубенской, где столкнулись два автомобиля марок Renault и один Volkswagen, на момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек.
Кроме того, во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали погибших из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.
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