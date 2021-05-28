В пятницу, 28 мая, в Керчи, на Горьковском мосту, произошло ДТП. Об этом сообщает местное издание "Керчь.Инфо".

В результате дорожно-транспортного происшествия два легковых автомобиля рухнули с моста. Погиб один из водителей.

Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, из-за чего его транспортное средство занесло. Машина столкнулась с двигавшимся по соседней полосе автомобилем KIA Rio.

В результате столкновения оба автомобиля слетели с моста. Водитель Volkswagen погиб.

Читайте также, в городе Ривне три автомобиля устроили дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на улице Дубенской, где столкнулись два автомобиля марок Renault и один Volkswagen, на момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек.

Кроме того, во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали погибших из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.

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