В Днепре в трубе котельной застрял 55-летний мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться оттуда пять дней. Об этом сообщает ГСЧС.

7 июня на место событий вызвали спасателей.

Как выяснилось, мужчина самостоятельно попал в технологическое помещение котельной на улице Космической Соборного района.

Спасатели с помощью веревки и снаряжения спустили мужчину до уровня первого этажа, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи.

Спасенного мужчину с предварительным диагнозом "истощение" госпитализировали в городскую клиническую больницу №2.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.