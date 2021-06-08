Мужчина на пять дней застрял в трубе [ Редактировать ]
В Днепре в трубе котельной застрял 55-летний мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться оттуда пять дней. Об этом сообщает ГСЧС.
7 июня на место событий вызвали спасателей.
Как выяснилось, мужчина самостоятельно попал в технологическое помещение котельной на улице Космической Соборного района.
Спасатели с помощью веревки и снаряжения спустили мужчину до уровня первого этажа, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи.
Спасенного мужчину с предварительным диагнозом "истощение" госпитализировали в городскую клиническую больницу №2.
Ранее мы писали о том, что в Черкассах руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.
по теме
Такої повені місцеві мешканці й не пригадують - картина просто приголомшлива
З берегів вийшла річка Гнилокиш - від підтоплень потерпають мешканці приватного сектору
Голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити
Резонансний напад на патрульного: постраждалий у лікарні, під наглядом медиків - через що стався конфлікт?
В Украине в скором времени между городами на Днепре запустят скоростные теплоходы "Ракета"