В городе Покров Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который пропал почти неделю назад, обнаружили мертвым в канализационном люке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Мальчик исчез с детской площадки

8-летний Оглы Ибрагим отправился на прогулку на детскую площадку, которая находится недалеко от его дома еще 2 июня около 12 часов дня. Вечером ребенок домой не вернулся, но родители почему-то не сразу обратились в полицию. За помощью они кинулись только через четыре дня - 6 июня.

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Кроме сотрудников полиции, ребенка начали искать добровольцы и волонтеры. На 8 июня был назначен общий сбор жителей Покрова, чтобы отыскать пропавшего ребенка. Также в социальных сетях проскользнула информация о том, что ребенка видели через несколько дней после исчезновения, но в другом микрорайоне.

Тело ребенка нашла служебная собака

На поиски мальчика кинули все силы, и полиция начала отрабатывать все районы, вероятные места нахождения, опрашивала соседей, жителей соседних улиц. К поискам ребенка также привлекли кинологическую службу. Именно они и смогли отыскать ребенка.

Немецкая овчарка по имени Бильт взяла след от вещей ребенка дома и привела полицию к канализационному люку, недалеко от места проживания Ибрагима.

В канализационном люке сотрудники правоохранительных органов нашли тело ребенка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка отправили на экспертизу, чтобы выяснить время смерти и проверить, нет ли на его теле следов насильственной смерти.

На данный момент неизвестно, почему мать обратилась в полицию только через 4 дня после пропажи ребенка и что стало причиной его смерти. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Криминального кодекса Украины.

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